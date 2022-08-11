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Kuşadası Körfezi’nde deprem (Son depremler)

Kuşadası Körfezi'nde saat 17.56'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 18:11 - 11 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Kuşadası Körfezi’nde deprem (Son depremler)

Kuşadası Körfezi’nde deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, saat 17.56’da, yerin 6.96 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.6 büyüklüğünde ve yerin 5.2 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

İzmir’de de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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