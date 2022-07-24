Kütahya’da orman yangını! Geniş bir alana yayıldı

Kütahya'nın Emet ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının geniş bir alanda etkili olduğu belirtilirken vatandaşlar da ekiplere yardımcı olmak için seferber oldu.

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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küreci köyü Kırandere mevkiinde orman yangını çıktı.

GENİŞ ALANA YAYILDI

Bölgeye 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ve söndürme ekipleri sevk edildi. Yangının geniş bir alanda etkili olduğu öğrenildi.

Vatandaşların da ormanlık alandaki yangına müdahaleye yardım ettiği öğrenildi.

MANİSA’DA DA DUMANLAR YÜKSELDİ

Akhisar’ın kırsal Hasköy Mahallesi’ndeki otluk bölgede, bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle tarım arazisi ve ormana da sıçradı.

Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye 7 söndürme helikopteri, 4 uçak 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın insansız hava aracı (İHA) tarafından da görüntülendi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, söndürme çalışmalarında ekiplere köylüler de destek veriyor.

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