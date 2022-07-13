Kütüphanede namaz krizi için soruşturma açılacak
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde ders çalışan bir gencin, öğrencilerin ders çalışmadığı bir alanda namaz kıldığı için kütüphane görevlileri tarafından uyarılması konusunda soruşturma başlatılacağı belirtildi.
Sosyal medyaya yansıyan olayda, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı kütüphanede namaz kılmak isteyen bir gencin uyarıldığı iddia edilmişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuya ilişkin olarak “CHP, genetik kodlarını yaşatmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.
AKP’Lİ DAĞ “DÜŞMANLIK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI” DİYE ELEŞTİRDİ
Dağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenip “Helalleşme ve kucaklaşma diyenlerin halısını kaldırınca, altına süpürülmüş samimiyetsizlik ve düşmanlık gün yüzüne çıkmış. İbadet hürriyetini zapturapt altına alan Adana BŞB ile ilgili ne yapacaksınız?” diye sordu.
KARALAR: İBADET ETMEK İSTEYEN GELİR BENİM MAKAMIMDA DA EDER
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise İnce Mehmet Kütüphanesindeki namaz krizine yönelik konuştu.
Karalar, “İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder. Türkiye'nin çoktan aştığı konularla komplo siyaseti yapanlara karnımız tok” dedi.
İLGİLİ PERSONEL HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilgili personel hakkında hukuki süreci başlatıldığını açıkladı.