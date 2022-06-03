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Kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü, çatılar uçtu

Perşembe akşam saatlerinde Aydın ve ilçelerinde etkili olan fırtına, Cuma akşamı Aydın ve ilçelerininde bir kez daha etkili oldu. Güneşli ve sıcak bir gün yaşanan Aydın’da akşam saatlerinden itibaren fırtına ve yağmur etkili oldu. Fırtına onlarca ağacı kökünden söktü, çatıları uçurdu, araçlar ve iş yerleri zarar gördü.

Latif SANSÜR
Yayınlanma: 23:56 - 03 Haziran 2022 Güncellenme:
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Kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü, çatılar uçtu

Nazilli ve Efeler ilçesinde saat 20.00 sıralarında yağmurla birlikte etkili olan rüzgar caddelerde bulunan ağaçlarını kökünden sökerek devirdi.

Birçok ağacın ise kırılan dalları yola savruldu.

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Rüzgar evlerin çatılarında bulunan sac kaplamaları da yerinden sökerek metrelerce uzağa savurdu.

Devrilen ağaçlar ve kırılan dallar nedeniyle trafikte kısa süreli aksamlar oluştu.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ağaçları keserek temizleme çalışması yaptı.

image smallAğaç dallarının üzerine düştüğü 3 otomobilde de hasar oluştuğu belirtildi.

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