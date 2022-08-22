Kuyruklara bir yenisi daha eklendi! Bedava olduğunu duyan sıraya girdi

Konya’da yönetimi MHP’de olan Ereğli Belediyesi vatandaşa ücretsiz kavun ve karpuz dağıttı. Bedava kavun ve karpuzdan almak isteyen vatandaşlar metrelerce uzun kuyruklar oluşturdu.

Müslüm EVCİ

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Derinleşen ekonomik krizin etkileri her geçen gün artıyor. Hayat pahalılığı karşısında direnmeye çalışan vatandaş, kuruş hesabı yapar hale geldi. Ucuz gıda kuyruklarının ardından bu kez de Konya'da bedava dağıtılan kavun ve karpuz kuyruğu dikkat çekti.

Konya'da yönetimi MHP'de olan Ereğli Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliği ile Adabağ bölgesinde yapılan organik tarım sonucunda elde edilen kavun ve karpuzlar vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

KUYRUK METRELERCE UZADI

Uğurlu Camiinde, Ereğli Belediyesi personelleri tarafından dağıtımları gerçekleştirilen kavun ve karpuzlardan almak isteyen vatandaşlar metrelerce uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta bekleyen vatandaşların çoğunluğunun ise yaşlı vatandaşlardan oluştu.

“BU GÖRÜNTÜLER ÜLKEMİZİN HER YERİNDE GÖRÜLÜYOR”

Görüntülerin Türkiye’nin acı bir tablosu olduğunu söyleyen İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Konya’nın Ereğli ilçemizde cidi şekilde kavun ve karpuz üretimi yapılıyor. Belediye de kendi organik arazisinde yaptığı kavun ve karpuzları ücretsiz dağıtıyor. Alım gücü düşen vatandaşlarımız metrelerce uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu görüntüler ülkemizin her yerinde görülüyor artık. Vatandaşımız artık bir kuruşun bile hesabını yapar hale geldi. Vatandaşlarımızı kuyruklara mahkum edenlere yazıklar olsun” dedi.