Kuzey Irak’ta şehit olan askerlerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı’nda Kuzey Irak’ta hain terör örgütlerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Demir ve terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım son yolculuklarına uğurlandı.

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Ünyeli Uzman Çavuş Gökhan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.mŞehit Gökhan Demir'in acı haberi Ünye'nin İnkur Mahallesi'nde bulunan baba evine dün gece ulaştı.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, şehidin babası Yaşar, annesi Suriye, kardeşleri ve yakınlarını askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Seda Demir ile evli olan şehit Gökhan Demir’in, Eylül (7) ve Doruk (5) adında iki çocuğu bulunduğu öğrenildi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Yaşar ve Suriye çiftinin 5 çocuğundan birisi olan Gökhan Demir'in cenazesi, askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na gönderildi. Buradan konvoy halinde yola çıkan şehit cenazesi, sonrasında ise memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir için Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. 2 çocuk babası evli olan şehit uzman çavuşun cenazesine katılan çok sayıda vatandaş meydanı doldurdu. Alınan helalliğin ardından şehidin özgeçmişi okundu, saat 14.00'te cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası şehit eşi Seda Demir ile ailesinin tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi ve feryatları yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit cenazesi, Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Şehit Gökhan Demir için düzenlenen cenaze törenine, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Milletvekilleri, askeri erkan ve emniyet personelleri, ilçe belediye başkanları, ailesi çok sayıda vatandaş katıldı.

SİVAS ŞEHİDİ EBEDİYETE UĞURLANDI

Geçtiğimiz gün Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Sivas merkez Gazi köyü nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, doğup büyüdüğü Gazi köyünde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurladı.

Köy camisinde kılınan ikindi namazının ardından yoğun yağmur altında kılınan cenaze namazına şehit babası Cemal Yıldırım, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başta olmak üzere sevenleri ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Yıldırım'ın naaşı köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılar yüzlerce kişi tekbirler getirip dualar etti.

Şehit Yıldırım’ın eşi Düriye Yıldırım, son kez düğünlerini göremediği eşinin tabutuna sarılıp göz yaşları döktü. Son izninde Sivas'ta nişanlısı Düriye Yıldırım ile nikah kıyan şehit Yıldırım, 12 Temmuz günü planlanan düğün töreni ile evlenmeye hazırlanıyordu. (İHA)

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