50 kişi birbirine girdi

İstanbul Fatih'te para transfer ofisi önünde sıra bekleyenlerle esnaf arasında çıkan kavga kameraya yansıdı.

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Olay, 31 Mayıs’ta saat 14.00 sıralarında Fatih Laleli Caddesinde meydana geldi.

Laleli Caddesi üzerinde bulunan uluslararası para transferi yapan bir dükkanın önündeki kaldırımda sabahın erken saatlerinde başlayan kuyruk saatlerce sürüyor.

Yüzlerce kişinin oluşturduğu kuyruk yüzünden mağazalarının önünün kapandığından şikayetçi olan esnaf ile kuyrukta bekleyen kişiler arasında kavga çıktı.

Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen kişiler ile esnaf arasında çıkan kavgada sopa, sandalye ve kemer kullanıldı. Kavga olay yerine polisin gelmesiyle durabildi.

Yaşanan kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kuyumcu dükkanı önünde oluşan kuyruktan şikayetçi olduğunu söyleyen esnaf Ali Demirci, “Gün içinde 100’lerce kişilik bir grup oluştuğunda, Biz bu grubu buradan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü müşteri girmiyor dükkana. Bunlar da olmayınca kavga çıkıyor. En son 50-60 kişi birbirine girdi” dedi.

“UYARDIK, SONRA KARŞILIĞINDA YUMRUK ALDIK”

Serkan Avcı ise, “Uyardık, sonra karşılığında yumruk aldık. Şiddet aldık, ister istemez kendimizi koruyalım diye burada. Esnaf, yardım ettiler. Öyle bir olay gerçekleşti, hoşnut değiliz. Ama gerçekleşti” şeklinde olayı anlattı. (DHA)

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