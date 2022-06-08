Laleli’de tramvay ile polis arabası çarpıştı
Laleli’de tramvayla polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Yaklaşık yarım saat sonra T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü.
İstanbul'un Fatih ilçesi Laleli'de tramvayla polis aracının çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Tramvay seferleri durduruldu. Yaralanan 3 polis hastanelere kaldırıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’mızda karayolu aracı kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Yaklaşık yarım saat sonra T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale döndü.