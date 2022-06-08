Abone Ol

Laleli’de tramvay ile polis arabası çarpıştı

Laleli’de tramvayla polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Yaklaşık yarım saat sonra T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 19:01 - 08 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İstanbul'un Fatih ilçesi Laleli'de tramvayla polis aracının çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Tramvay seferleri durduruldu. Yaralanan 3 polis hastanelere kaldırıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’mızda karayolu aracı kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Yaklaşık yarım saat sonra T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale döndü.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
kaza Polis