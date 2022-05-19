Letonyalılar, Türkiye’de yılda 6 ay vizesiz kalabilecek

Letonya vatandaşlarının Türkiye'de vizesiz kalış süreleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan imzasıyla üç katına çıkarıldı. 180 günde 30 gün olan süre 90 güne çıkarıldı.

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Letonya vatandaşlarının Türkiye’de vizesiz kalış süreleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Kararı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

Karar şöyle:

Letonya Cumhuriyeti’nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış sürelerinin her 180 gün içinde 90 güne çıkarılmasına karar verilmiştir.

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