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Erdoğan’ın imzasıyla sunuldu! Libya tezkeresi Meclis’ten geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya’da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM’de kabul edildi

Yayınlanma: 18:54 - 21 Haziran 2022 Güncellenme:
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Erdoğan’ın imzasıyla sunuldu! Libya tezkeresi Meclis’ten geçti

TBMM Genel Kurulu’nda Libya’ya asker gönderilmesi için verilen izin süresinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü.

ERDOĞAN’IN İMZASIYLA SUNULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan tezkerede, Libya’dan Türkiye dahil tüm bölge için risk ve tehditlerin devam ettiği belirtildi.

“Meşru hükümete yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde Türkiye’nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika’daki çıkarları olumsuz etkilenecek” ifadelerinin yer aldığı tezkere, Genel Kurul’da yapılan görüşmeler sonrasında yapılan oylamayla kabul edildi. DHA

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