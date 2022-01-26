Liderlerden Akşener’e geçmiş olsun mesajları

Corona virüse yakalandığını duyuran İYİ Parti lideri Meral Akşener'e siyasi parti liderleri ve temsilcilerinden geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

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Siyasetçilerin sosyal medyadan paylaşımları şu şekilde;

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Koronavirüs testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener hanımefendiye ve kıymetli eşi Tuncer beyefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Koronavirüs testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Koronavirüs testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Kovid-19 testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Geçmiş olsun Sayın Genel Başkanım, en kısa sürede sağlığınıza yeniden kavuşmanızı temenni ediyorum.

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