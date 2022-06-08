LPG yüklü tanker devrildi; TEM’in Ankara yönü kapandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde TEM yolunda LPG yüklü tanker devrilirken, kaza nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatıldı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM yolunun Gerede mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen LPG yüklü tanker, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, tanker sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası yaralıyı Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Devrilen tanker nedeniyle Ankara yönü de trafiğe kapandı. Sürücüler, Gerede gişelerinden D-750 kara yoluna yönlendirildi. Tankerin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
PATLAMA RİSKİYLE İSTANBUL YÖNÜ DE KAPATILDI
Bolu’nun Gerede ilçesinde, TEM yolunda LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı. Bu kapsamda Ankara’nın ardından yolun İstanbul yönü de trafiğe kapatıldı. Sürücüler, D-750 yoluna yönlendirildi. (DHA)