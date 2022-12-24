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Lüks hayat süren tatil evi dolandırıcılarından 17’si tutuklandı

Nevşehir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Yayınlanma: 11:05 - 24 Aralık 2022 Güncellenme:
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Lüks hayat süren tatil evi dolandırıcılarından 17’si tutuklandı

Nevşehir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 17’si tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, internet siteleri üzerinden araç ve tatil evi kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülenlere yönelik Nevşehir, Ankara, Mersin ve Hatay’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 24 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 3’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 17’si tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

50 MİLYON LİRA AKLADILAR İDDİASI  

Polisin 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Nevşehir, Ankara, Mersin ve Hatay’da 21 Aralık’ta düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların yaklaşık bin kişiyi dolandırdığı, elde ettikleri 50 milyon liradan fazla parayı bahis siteleri aracılığıyla akladıkları ve lüks hayat sürdükleri öne sürülmüştü. AA

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