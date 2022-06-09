Lüks villayı uyuşturucu üretim merkezi yapan ABD vatandaşına gözaltı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir ABD vatandaşının villasında uyuşturucu yetiştirdiğine dair ihbarı değerlendiren jandarma güçleri operasyon yaptı, biri ABD uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'ndeki bir villada uyuşturucu yetiştirilip satıldığı ihbarına değerlendiren Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Lüks villada yapılan aramalarda 5450 gram kubar esrar, 186 adet kök kenevir bitkisi, 1 adet hassa terazi, 10 adet 2'şer gram ağırlığında poşet içerisinde esrar maddesi, 2 adet esrar öğütme aparatı, 47 adet esrar yetiştirmede kullanılan aydınlatma, havalandırma ve kimyasal madde, 270 adet kilitli poşet ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3280 TL, 20 İskoç Sterlini, 20 İngiliz Sterlini, 120 Euro ve 15 Dolar para ele geçirildi.
Operasyonda ABD vatandaşı A.B.A. ile E.D. isimli kişiler gözaltına alınarak ilçe jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri duyuruldu.