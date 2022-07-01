Maaşlarına zam isteyen alçı fabrikası işçileri grevde

Eskişehir'de faaliyet gösteren Atışkan Yapı Fabrikası'nda çalışan yaklaşık 170 işçi, Kristal-İş ile yapılan TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı. Fabrika önünde toplanan işçilere, Türk İş’in örgütlü olduğu diğer fabrikalardan işçiler ve sendika yöneticileri de destek verdi. Greve çıkan işçiler, 'Dünya yerinden oynar, işçiler birlik olsa' sloganı attı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de Atışkan Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri Fabrikası’nda çalışan yaklaşık 170 işçi, Türk İş'e bağlı Kristal İş sendikası çatısı altında örgütlendi.

Aylardır toplu iş sözleşmesinin sonuçlanmasını bekleyen işçiler, TİS sürecinde taleplerinin karşılanmaması üzerine greve çıktı.

Fabrika önünde toplanan işçilere, Türk İş'in örgütlü olduğu diğer fabrikalardan işçiler ve sendika yöneticileri de destek verdi. Greve çıkan işçiler, ‘Dünya yerinden oynar, işçiler birlik olsa’ sloganı attı.

“MADDİ TALEPLERİMİZ REDDEDİLDİ”

İşçilerin asgari ücret seviyesinde maaşlarla ve iş güvenliğinden uzak bir şekilde çalıştığını belirten Kristal İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş,

“İşverene yapılan yasal çağrı sonrasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlatıldı. Sendikamızın geçen bu süre zarfı içerisinde sergilemiş olduğu tüm iyi niyetli yaklaşımlar karşısında, görüşmelerde idari maddeler konusunda makul bir noktada uzlaşı sağlanabildi.

Ancak sıra ücretlere gelince, ortalama asgari ücret seviyesindeki ücretlere mahkûm edilmiş olan, ağırlıklı olarak 7-15 yıllık sürelerde kıdeme sahip olan üyelerimizin önüne önce şirketin yeterince karlı olmadığı sonrasında da patlak veren ekonomik kriz çıkarıldı.

Yaptığımız bütün görüşmelerde idari hakların dışında maddi taleplerin neredeyse tamamına yakınını çeşitli gerekçelerle reddedildi.

Bizler Atışkan Yapı’nın işçilerin ürettiği kaliteli ürünler sayesinde nice ihracatlar yaptığını, Türkiye iç piyasasındaki yapı sektöründe iyi bir marka imajı yakaladığını biliyoruz. Marka imajı daha hakkaniyetli davranarak, kazancı daha adil bölüşerek yaratılmaz mı?” şeklinde konuştu.

“İŞVERENİN TEKLİFİ İLE ARAMIZDA ÇOK FARK VAR”

Greve çıkan işçiler fabrikanın öüne ‘Bu işyerinde grev var’ pankartı astı. Kristal İş Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı da işverenin teklifi ile kendi teklifleri arasında çok fark olduğunu ifade ederek, “6 aydır sözleşme süreci devam ediyor. 4-5 oturum sonrasında işveren teklif verdi ama bizim verdiğimiz tekliflerle arasında çok fark var. Bizim için önemli olan çalışma arkadaşlarımızın talepleri ve refahı. İşverenle anlaşamadık ve greve çıktık. Grev bizim için bir araçtır, amaç değil. Anlaşma sağlanırsa, bizi çağırır görüşme yapılırsa işimizin başına geçeriz” dedi.

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