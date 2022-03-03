Maden sahasındaki kaynak suları ‘Mutlak Koruma Alanı’ ilan edildi

Bursa'nın İznik ilçesinde, Gizem Madencilik şirketinin altın ve bakır arama çalışmaları için ÇED sürecini başlattığı Hisardere Köyü bölgesindeki su kaynakları Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Mutlak Koruma Alanı' ilan edildi. Karar Resmî Gazete'de yayımlandı.

Halil ATAŞ

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Bursa’nın İznik ilçesinde, Gizem Madencilik şirketinin altın ve bakır arama çalışmaları yapacağı Hisardere Köyü bölgesindeki su kaynakları ‘Mutlak Koruma Alanı’ ilan edildi.

SU KAYNAKLARI KORUMA ALANI İLAN EDİLDİ

Gizem Madencilik şirketinin altın ve bakır arama çalışmaları için ÇED sürecini başlattığı Hisardere Köyü Pınarbaşı bölgesinde içme suyunu karşılayan Tilkicek ile Dereköy Köyü Çınarlık ve Göbet su kaynakları Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ‘Mutlak Koruma Alanı’ ilan edildi. Karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

“BU ALANDA HİÇBİR FAALİYET İZNİ VERİLMEYECEK”

Yaklaşık 5 bin dönüm maden alanı içinde, su kaynakları ve asırlık Çınar ağaçları bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı’nın ilanında şöyle denildi:

*Bursa-İznik ilçesi Hisardere Mahallesi Pınarbaşı ve Tilkicek Kaynakları ile Dereköy Mahallesi Çınarlık ve Göbet Kaynakları İçme ve Kullanma suyu temininde kullanılmaktadır.

* Kaynakların İçme ve Kullanma suyu teminine katkısı yaklaşık 0,56 hektometre kare yıl olacaktır.

* Ekteki haritada sınırları belirtilen kaynakların bulunduğu alan; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı “Yeraltısularının kirlenmeye ve Bozulmaya karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri doğrultusunda içmesuyu kaynağı olarak koruma altına alınmıştır.

* Ekteki haritada mutlak koruma sınırı 100 metre olarak belirtilen ve tam ortasında kaynakların bulunduğu bölge “Mutlak Koruma Alanı” olarak tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecek ve kaynaklar merkez olmak üzere 100 m’lik yarıçap ile belirlenen çevresine uygun aralıklarla uyarı levhaları yerleştirilecektir.

ÇEVRECİLER KARŞI ÇIKMIŞTI

Çevreciler, daha önce de maden sahasında çok sayıda asırlık anıt çınar ağaçlarının yükseldiğini, Köyün tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan su kaynaklarının bulunduğuna vurgu yaparak maden işletmesine karşı çıkmışlardı.

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