Madenciler yürüdü, CHP’li Özel ‘Katliamın siyasi ayağından da hesap soracağız’ dedi

13 Mayıs Soma Maden Faciasının sekizinci yıl dönümünde Bağımsız Maden İş Sendikası üyeleri yürüyüş gerçekleştirerek sokaklarda 'Soma'yı Unutmadık, Unutturmayacağız' sloganları attı.

İlker KILIÇASLAN

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Türkiye'nin en büyük maden faciası olarak kayıtlara geçen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının yıl dönümü sebebiyle, Soma Maden Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. Şehitliği ziyaret eden maden şehidi aileleri mezarlık başında yakınları için dua etti.

MADENCİLER YÜRÜYÜŞ YAPTI

Facianın sekizinci yıl dönümü sebebiyle Bağımsız Maden İş Sendikası'na bağlı madenciler Soma ilçesindeki Hükümet Meydanı'ndan madenci heykeline kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında hayatını kaybeden 301 madenci isimleri söylenerek anıldı.

Yürüyüşün ardından açıklamada bulunan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Soma davasıyla ilgili son kararın ardından Türkiye'de adalet olmadığına inandıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Kardeşlerimizin katledilmesinin üzerinden tam 8 yıl geçti. 8 yıl Soma'da aileler, işçiler bu katliam karşısında kendi yaslarını ve öfkelerini kendi adalet taleplerini dile getirdi. Aileler bu ülkede adalet olduğunu düşünüyorlardı. Oysa bu ülkede patronların hükmettiği, yönettiği ve kul kölen bir devlette asla adalet olmaz. Olmadı.

Yıllar boyunca yüzlerce işçileri öldürerek servetlerine servet eklediler bu topraklarda. Saraylar inşaa ettiler. Zevki sefa içinde yaşadılar. Bu lanet soyları. Kandırdılar bizi. Dediler ki ‘Adalet önünde eşitiz'. Bu büyük bir yalan. Kandırmaya devam ediyorlar. Bir işçiyi öldüreceksin. Sadece 8 gün cezaevinde yatacaksın. Bu Yargıtay kararına göre bu ülkede iş cinayetinden yatan 8 gün sonra salıverilmeli öyle mi? Sahada bir işçiyi öldürüyor patron 8 gün yatıyor bunun karşılığında. O işçiyi ve aileyi savunan avukat 20 yıl ile cezalandırılıyor.

Sadece madenci aileleri, işçi aileleri savundukları için. Demek ki yargı patronlara aitmiş. Ama bir gün gelecek bunlarında hesabını soracağız.”

Soma Madenci Heykeli'ndeki açıklamanın ardından Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi madenciler Maden Şehitliği'nin ziyaret etti.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN MADEN ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve partililer ile birlikte Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret etti.

CHP'li Özel şehit madencilerin mezarlarına tek tek karanfil bırakırken, şehit madenci yakınlarıyla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.

Soma maden faciasında eşi Orhan Öksüz'ü kaybeden ve 8 yıldır yanlış yaşadığını ifaden Arife Öksüz CHP'li Özel'e yaşadığı sıkıntıyı anlatarak şu ifadelere yer verdi: “8 yıl önce bir maden katliamında eşimi kaybettim. Ben bu sene kurban kesemiyorum. Kömür alamıyorum. Artık geçinmek zor. Biz ne yaptık da elin Afganlılarına, Suriyelilerine bakıyorlar da, kendi öz evlatlarına bakmıyorlar.

Eşim vefat edeli 8 sene oldu. Sene boyunca eşimin mezarının başına gelemedim. Çünkü imkanım yoktu. Artık bizi bitirmesinler. Eşlerimizin geri gelmeyeceğini artık biliyoruz da bari geride kalanlarına sahip çıksınlar.”

Şehit madenci yakını Arife Öksüz'ü dinleyen CHP'li Özel ise “Sabredin. Her şey bitecek. Her şey daha güzel olacak” sözünü verdi.

“SOMA DAVASI BİTMEZ, SOMA'NIN HESABI KAPANMAZ”

Soma Maden Şehitliği ziyaretinin ardından açıklamada bulunan CHP'li Özel, kendi iktidarları döneminde soma davasının yeniden görüleceğinin vurgusunu yaptı.

CHP'li Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Burada geçen seneden farklı olarak Soma'nın adalet arayışı ile ilgili davanın Yargıtay aşamasının tamamlandığı, tekrar burada görüşüldüğü ve tekrar Yargıtay'da onaylandığı bir süreci yaşadık. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuralar hariç iç hukuk yolları burada tükendi. Ve şuanda bir gerçek var.

Soma'nın katilleri ölümüne sebebiyet verdikleri her bir madenci için 5 gün yatıp çıktılar. Sadece 5 gün. Soma davasında şu anda iki tutuklu var. O iki kişi madenin patlamasına sebebiyet veren kusurlular veya sorumlular değil. Hayatlarını kaybeden şehitlerin annelerini savunan avukatlar. Soma'da kusuru olan herkes dışarıda ama içeride Soma'nın avukatları Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı var. İkisi ayrı ayrı tarihlerde Soma'da çok önemli bir mücadele verdiler. Hepimiz ve aileler onlardan razı. Ama onlar farklı sebeplerden ve davalardan tutuklandılar ve Silivri cezaevinde duruyorlar.

Cezaevinde olması gerekenler dışarıda ama avukatlar içeride. Bu da Soma'nın çelişkisidir. Bizim için büyük yürek acısıdır. Her zaman söyledik ve bir daha söylüyoruz. Bu dava bir kez daha görülecek. Sorumlular cezalarını çekecekler. Bu sorumlular sadece madenin sahipleri ve yetkilileri değil. Soma komisyonunda altı çizilen bu rödövans sistemine izin verenler, Anayasa'nın arkasından dolaşıp bu madenleri özel şirketlere verenler, bunun siyasi bağlantıları, ölen madencileri arabalara doldurup zorla götürüp kendi mitinglerinde baretleri ile selamlatanlar hesap vermeden Soma'nın davası bitmez. Soma'nın hesabı kapanmaz. Katliamın siyasi ayağından da hesap soracağız.”

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