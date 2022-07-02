Sivas’ta anma töreni: Burası müze oluncaya kadar mücadele edeceğiz

Madımak katliamının 29'uncu yıl dönümünde kentte düzenlenen üçüncü anma töreni, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasi parti temsilcileri, Alevi ve Bektaşi dernekleri ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Madımak katliamının 29’uncu yıl dönümünde Sivas Seyrantepe Mahallesi’nde toplanan yaklaşık 5 bin kişilik grup, Mevlana Caddesi güzergahını kullanarak kent meydanı üzerinden eski Madımak Oteli, şimdiki Bilim ve Kültür Merkezi önüne geldi.

Burada siyasi parti temsilcileri ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınları bina önüne karanfil bıraktı. Etkinliği düzenleyen gruplar adına konuşmalar yapılırken, binanın müzeye dönüştürülmesi talebi tekrarlandı.

LAİKLİĞE DEMOKRASİYE KARŞI BİR BAŞKALDIRI VARDI

Beraberinde bir grup milletvekili ile birlikte anma etkinliğine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba açıklamalarda bulundu. Ağbaba, “O gün maalesef Sivas’ta karanlık güçler laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyetini yıkmayı amaçlayan bir saldırı gerçekleştirdi. 1923’lerden beri emek verilen bir Cumhuriyet yok edilmeye çalışıldı.

Hep birlikte biliyoruz ki; Sivas’ta Madımak Oteli’nde sadece hedef yakılan insanlar değildi. Atılan sloganlardan da biliyoruz ki; burada Cumhuriyete, laikliğe ve demokrasiye karşı bir başkaldırı vardı. Maalesef bu katliamın arkasındaki güçler hala hesap verebilmiş değil.

Hala katiller adil yargılanabilmiş değil. Hala hem ailelerin hem de Türkiye’de laikliğe, demokrasiye, Cumhuriyete inanan yürekler yanamaya devam ediyor. Maalesef Türkiye bir katliamlar tarihi. Mutlaka bunların arkasındaki güçler bulunmalı. Ayrıca bu katliamın arkasındaki güçlerle mutlaka hesaplaşılmalı. Hesaplaşılmadığı sürece kimsenin yüreği soğumayacak.

Bugün Sivas katliamının 29’uncu yıl dönümü, 3 gün sonra 5 Temmuz Başbağlar katliamının yıl dönümü. Biz her iki katliamda da kurban olan herkesi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Hem Başbağlar’da hem Sivas’ta insanlarımızı katleden canileri de şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyoruz.

HESAPLAŞILMADIĞI SÜRECE GERÇEK DEMOKRASİ GELMEZ

Sadece Türkiye’de değil, bütün insanlık tarihinin en acı katliamlarından birisiydi. Bir gün boyunca insanlar yakıldı ve maalesef bu olayı tertipleyenler izlendi.

Bu katliamlarla hesaplaşılmadığı sürece Türkiye’de gerçek demokrasi gelmez. Hep birlikte demokrasiyi kuracağımız günler yakındır. Hep birlikte bu katillerle Türkiye’deki diğer katliamın arkasındaki güçlerle hesaplaşacağımız günler yakındır.

Hep birlikte bizi diğer Orta Doğu ülkelerinden farklı kılan laikliğimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi savunmaya devam edeceğiz” dedi.

YETER GÜLTEKİN: MÜZE OLUNCAYA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Olayda hayatını kaybedenler arasında yer alan halk ozanı Hasret Gültekin’in eşi Yeter Gültekin ise, “Canlarımızı anmaya geldik. Buranın müze yapılması, burada katledilen canlarımız hakkında bilgi verilen sanat eserlerinin sergilendiği, hangi yol için mücadele ettikleri, nasıl bir eşitlikçi dünyaya inandıklarının anlatıldığı bir müzeye dönüştürülene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bireysel fikir ayrılıkları olabilir. Bizim toplumumuzda bunlar yaşanıyor. Her alanda yaşanıyor. Ama kimsenin 29 yıldır bireysel bir eylem koymadığı gibi bugün de böyle bir eylem olmayacak.

Kurumlarımızın adları bellidir. Kurumumuzun adı Pir Sultan Abdal Genel Merkezi’dir. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonudur. Hacı Bektaş Vakfıdır. Unuttuklarım olabilir. Bu kurumlarımızla örgütlü toplumumuzla, ailelerin Madımak müze olacak öncelikli hukuk mücadelesiyle bugünlere gelindi. Kimsenin kişisel ve siyasal fikri bu mücadelenin önüne geçemez” diye konuştu.

Bilim ve Kültür Merkezi önündeki konuşmaların ardından anma etkinliği sona erdi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Madımak katliamının yıl dönümü: 'Bu ülkede aydınların yakıldığını unutma'

İlginizi Çekebilir MESAM: Madımak 'utanç müzesi'ne çevrilsin

İlginizi Çekebilir Madımak katliamının 29'uncu yılı... Hayatını kaybedenler anıldı

İlginizi Çekebilir Madımak'ın ateşi 29 yıldır sönmedi