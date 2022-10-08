Abone Ol

Maganda kurşunu yine can aldı

Kastamonu'da, düğün sırasında maganda kurşunu isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Maganda kurşunu yine can aldı

Merkeze bağlı Kurt köyünde düzenlenen düğünde bazı katılımcılar silahla havaya ateş açtı.
İddiaya göre, havaya ateş açanlardan O.Ç. tutukluk yapan tabancasıyla uğraşmaya başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Hüseyin Başören sırtından vuruldu.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Başören hayatını kaybetti. O.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. AA

Gaziantep'te 'maganda kurşunu' isabet eden bebek öldü İlginizi Çekebilir Gaziantep'te 'maganda kurşunu' isabet eden bebek öldü Çorum'da düğünde 2 kişinin ölümüne neden olan magandaya 50 yıl hapis İlginizi Çekebilir Çorum'da düğünde 2 kişinin ölümüne neden olan magandaya 50 yıl hapis

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster