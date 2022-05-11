Mağazanın tavanı çökmüştü: Nedeni kayan kepçe iddiası…

Bursa'da mağaza tavanının çökmesine iş makinasının neden olduğu iddia edildi. AVM'nin yanında yıkımı yapılan binanın üstünde beton kıran tonlarca ağırlıktaki kepçenin bir anda yana kayarak sert bir şekilde zemine oturduğu görüldü. O anları güvenlik kamerası kaydetti.

Halil ATAŞ

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Bursa’da mağaza tavanının çökme nedeni incelendi. İddiaya göre çökmenin nedeni binanın üstünde beton kıran tonlarca ağırlıktaki kepçe. Yıkımı yapılan binada çalışan kepçenin kayarak sert bir şekilde zemine oturduğu görüldü.

BİNADA ÇALIŞAN KEPÇE KAYMIŞ

Tarihi Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Projesi kapsamında yapılan yıkım çalışmaları sırasında, Zafer Plaza’daki eksi ikinci kattaki bir mağazanın tavanı çöktü. Tavanının neden çöktüğüne dair güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Zafer Plaza’nın hemen yanı başındaki binanın üstünde beton kıran kepçenin bir anda kayarak sert bir şekilde zemine oturduğu görüldü. Olayın yaşandığı o anlarda da mağazanın tavanın çöktüğü öğrenildi.