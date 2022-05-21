Mahkeme AKP’li belediyeye ‘dur’ demişti… Millet Bahçeli kılıfı

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, parkın bir kısmını yıkıp Kent Yönetim Merkezi ile ilçe terminali yapmaya başlaması üzerine, Mimarlar Odası her iki inşaat için yargıya gitti. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verince, belediye bütün park alanı dahil olmak üzere geniş bir bölgeyi Millet Bahçesi yapmak için meclisten karar çıkarıp inşaatlara devam etti.

İsmail AKDUMAN

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Kent merkezinde daha önce Gıda Borsası ve Kamyon Garajı gibi yoğunluk yaratan eski binaları yıkarak şehir dışına çıkaran eski AKP’li Belediye Başkanı şimdiki Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, alanı parka çevirerek vatandaşların hizmetine açtı.

31 Mart yerel seçimleri ile göreve gelen AKP’li Mustafa Demir, bir süre önce Kültür Park olarak bilinen alanı itirazlara rağmen imar değişikliği yapılarak yapılaşmaya açtı.

Ve parkın bir kısmına Kent Yönetim Merkezi yanına da ilçe terminali yapımına başladı.

MAHKEME İKİ BİNA İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA VERDİ

Kültür Park’ın orta yerine yapılan iki bina için yapılan imar değişikliğini, Samsun Mimarlar Odası yargıya taşıdı.

Samsun 2. İdare Mahkemesi, her iki binanın da Kıyı Kenar Kanunu’na aykırılık teşkil ettiğini ve hukuka aykırı olduğunu ve dava konusu işlemin, uygulanması hâlinde telafisi güç zararlar doğabileceğini belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bir kısmı yapılan binaların inşaatına kısa bir süre ara verildi. Ancak, daha sonra mahkeme kararına karşı inşaatlara devam edildi.

MİLLET BAHÇESİ KILIFI

Mahkeme kararına rağmen inşaatların devam etme nedeni ise ortaya çıktı.

AKP’li Belediye imar değişikliği yaparak yapılaşmaya açtığı Kültür Parkı, meclis kararıyla geniş bir alana yapmayı planladığı Millet Bahçesi planının içine dahil ettiği anlaşıldı.

CHP ve İYİ partili meclis üyelerinin itirazlarına rağmen teklif kabul edildi. Hatta parka lokanta, büfe ve taksi durağı yapılmasına da izin verildi.

“BİNALAR YASALLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR”

CHP Grup Başkan Başkanvekili Atilla Tekcan, oy çokluğu ile kabul edilen teklife itiraz ederek, “Kültür Park, hukuk dışı şekilde imara açıldı. İmara açıldıktan sonra İlçe Terminali ve Kent Yönetim Merkezi inşaatına başlandı. Açılan davalarda ise yürütme durdurma kararı verildi. Plan değişikliği ve Millet Bahçesi kavramı ile yapılan çalışmalar yasallaştırılmaya çalışıldı. Millet Bahçesi içinde terminal tanımı yok. Davayı kaybederse Büyükşehir Belediyesi, burada kiralamayı alacak olan yatırımcı mağdur olacak. Dava bitene kadar burayla ilgili işlem yapılmamalı “dedi.

“MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK ALAN ZATEN PARK”

CHP Meclis Üyesi Hasan İpek de, Millet Bahçesi ilan edilen geniş alanın zaten park olduğunu belirterek, “Doğu Park ve Batı Park alanlarını Millet Bahçesi ilan ettiler. Buralar zaten yeşil alan. Buraları millet bahçesinin içine sokarak, mahkemenin durdurduğu kaçak binaları yasallaştırmaya çalışıyorlar. Millet bahçesi kavramı içerinde toplam alanın yüzde 2’sini geçmemek kaydıyla ve en fazla 6,5 metre yüksekliğine yapılaşmaya izin veriliyor. Ancak, bunların yaptığı Kent Yönetim Merkezi binası 9 metre yükseklikte. Binaları millet bahçesi kavramına bile uygun değil” diye konuştu.

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