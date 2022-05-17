Mahkeme ‘dur’ dedi… Keş Deresi özgür akacak

Ordu'nun Korgan ilçesinde yapılmak istenilen HES projesinin imar planı değişikliği ve ÇED raporunun iptali için açılan dava sonuçlandı. Bölge halkı ve çevreci dernekler tarafından açılan davada Ordu 1.İdare Mahkemesi imar planını değişikliğini 2. İdare Mahkemesi de ÇED raporunu iptal etti. Bölge halkı daha önce de bölgede izinsiz çalışma yapan şirketi eylem yaparak 6 kez engellemiş ve kaçırmıştı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İlçenin Çiftlik ile Çamlı Mahallelerinden geçen Keş Deresi üzerine yapılmak istenilen Balamir HES’e karşı yılardır mücadele eden yöre halkı ve çevreci dernekler, ÇED raporunun ve imar planı değişikliğinin iptali için iki ayrı dava açtı.

Bayındır HES’i yapan şirket imar değişikliği süreci tamamlanmadan bölgede çalışmaya başlaması yöre halkının tepkisini çekmiş ve şirketin çalışmasını 6 kez engellenmişti. Vatandaşların bitmeyen mücadelesi karşısında pes eden şirket bölgeyi terk ederken, köylüler açtıkları iki iptal davasını da kazandı.

2 MAHKEMEDEN HES ŞİRKETİNE KÖTÜ HABER

HES’i yapan şirkete karşı ÇED ve imar plan değişikliğinin iptali için iki ayrı dava açan köylüler, bu davaları kazandı. Davaların avukatı İsmail Topçuoğlu, HES’e karşı direndikleri için 7 kişinin yargılandığını ve beraat ettiklerini hatırlatarak, “Keş Deresi üzerine yapımı planlanan Balamir HES projesinin iptaline yönelik başlattığımız hukuk mücadelesi sonuç verdi.

Ordu 1. İdare Mahkemesi Balamir HES projesinin yapımı için hazırlanan imar planlarının iptaline karar verdi. Ayrıca Ordu 2. İdare Mahkemesi de HES şirketinin almış olduğu ÇED raporunun iptali için açtığımız davada, şirketin yaptığı çalışmaların kaçak olduğunu, yaptığı ve sonra yıkılan şantiyenin kaçak olduğunu, şirketin gerekli mülkiyet işlemlerini bitirmeden ve gerekli izinleri tamamlamadan işe başlamaya çalıştığını tespit ederek, yasadışı çalışmaların hukuken korunamayacağına ve ÇED raporunun da iptaline karar vermiştir” dedi.

HALKIN BİRLİKTE VERDİKLERİ MÜCADELENİN SONUCU

ORÇEV (Ordu Çevre Derneği Başkanı) Ertuğrul Gazi Gönül ise, mahkeme sonuçlarının yıllardır HES’e karşı mücadele eden yöre halkının zaferi olduğuna dikkat çekerek, “Korgan halkı birlikteliğinin ve dayanışmasının ödülünü aldı. Kadın erkek birlikte derelerine sahip çıktılar. Halkın mücadelesinden biz de öğrendik. Korgan deneyimi Gölköy'deki HES için açtığımız davaya da örnek oldu. Korgan gibi Gölköy'deki HES için yapılmak istenen imar değişikliğini iptal ettirdik. Emek veren herkesi kutluyorum” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Bakanlık, siyanür kullanan şirketin yeni ÇED talebini reddetti

İlginizi Çekebilir Çevreciler isyan etti: Bakanlık kontratı iptal etsin!