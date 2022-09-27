Mahkeme kararına rağmen süren inşaat için suç duyurusu

Ümraniye’de eski Netaş arazi olarak bilinen yaklaşık 190 bin metrekarelik alanı, konut ve ticaret imarına açan planların yürütmesinin durdurulmasına rağmen devam eden inşaat nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ümraniye Belediyesi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2021 yılında onayladığı Ümraniye Yamaneveler'deki toplam 189 bin 243 metrekareyi kapsayan Doğa Madencilik A.Ş'ye ve TÜRKSAT'a ait parseller için Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan imar planı değişikliğine karşı başlatılan hukuk mücadelesi sürüyor.

Mahkemelik olan plan değişikliği ile parsellerdeki “PTT alanı”, “park” ve “yol” fonksiyonları değiştirilerek dev araziye “ticaret-konut”, “millet bahçesi”, “park” ve “yol” fonksiyonları verilmişti. Plan değişikliğine karşı Ümraniye CHP Meclis Üyesi Mehmet Özgür Üreten dava açarak iptalini istemişti.

İstanbul 8.İdare Mahkemesi, 7 Temmuz 2022 tarihinde hukuka aykırılığı açık olan dava konusu planların uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verdi. Kararda, imar planı değişikliği ile 82 bin 766 metrekare olan inşaat alanının 193 bin 624 metrekareye çıkarıldığına dikkat çekilmiş, yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığı belirtilmişti.

BAKANLIĞIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Yürütmeyi durdurma kararına bakanlık itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, 16 Ağustos 2022'de idare mahkemesinin kararını uygun buldu ve bakanlığın itirazını oybirliği ile reddetti.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Bunun üzerine davayı açan CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Özgür Üreten, karara rağmen devam eden lüks rezidans projesi inşaatını durdurmayan Ümraniye Belediyesi ve bakanlık yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ümraniye Kaymakamlığı'na da vatandaşlarla birlikte dilekçe vererek görevini yerine getirmeyen belediye yetkilerini şikayet ettiler.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda yetkililer hakkında “ görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi. Suç duyurusunda, yürütmeyi durdurma kararının, Ümraniye Belediye Başkanlığına 1 Ağustos 2022 tarihli dilekçe ile tebliğ edilmesine rağmen inşaatın durdurulmadığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da ormanda bina inşaatları başladı, halk tepki gösterdi