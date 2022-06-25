Mahkemeden Validebağ kararı: İzinsiz hafriyat döküldüğü fotoğraflardan açıkça anlaşılıyor

Yıllardır yapılaşma tehdidi altında olan Validebağ Korusu’na Üsküdar Belediyesi’nin döktüğü hafriyat nedeniyle İBB’nin kestiği para cezasına karşı açılan davanın ayrıntıları ortaya çıktı. Davayı reddeden mahkeme, patika yola izinsiz olarak hafriyat toprağı döküldüğünün İBB tarafından düzenlenen tutanaktan ve dosyaya sunulan fotoğraflardan açıkça anlaşıldığını belirtti.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Müdürlüğü, 1. Derece sit koruması altında olan Validebağ Korusu'na izinsiz hafriyat döktüğü için Üsküdar Belediyesi'ne 12 Ekim 2021'de 270 bin TL idari para cezası kesti.

Protestolara neden olan hafriyat döküme verilen cezanın iptali için açılan davanın reddedildiği, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün tarafından duyurulmuştu. Kararın gerekçesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ: İBB YETKİLİ DEĞİL

Üsküdar Belediyesi, patika yollara bakım için toprak döküldüğü, ceza işleminin yetkisi olmayan merci tarafından tesis edildiği iddialarıyla iptalini istedi.

İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararda; büyükşehir belediye başkanlıklarının üst amir olarak çevre para cezası verebileceği belirtilerek yetki unsuru yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı kaydedildi.

“FOTOĞRAFLARDAN AÇIKÇA ANLAŞILIYOR”

Validebağ Korusu içinde yer alan patika yola izinsiz olarak hafriyat toprağı döküldüğü İBB tarafından düzenlenen tutanaktan ve dosyaya sunulan fotoğraflardan açıkça anlaşıldığı belirtilerek “İzinsiz hafriyat toprağı dökülmesi nedeniyle idari para cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır” denildi.

İzinsiz hafriyat dökümüne kesilen cezanın dayanağı olan “arazi çalışması tespit formu”nun iptali istemi de yerinde bulunmadı.

Kararda “Söz konusu işlemlerin hazırlık işlemi mahiyetinde olduğu, davacının hukuki durumunda kamu gücüne dayalı olarak tek taraflı değişiklik yaratan, kesin ve tek başına yürütülebilir nitelikte bir işlem olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

Üsküdar Belediyesi'nin para cezasına karşı açtığı dava oy birliği ile 31 Mayıs 2022 tarihinde reddedildi.

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