Mahkemelik olmuştu: AKP’li müteahhittin yapım işini aldığı polis okulunun imarı onaylandı

Elazığ'da Ziver Holding tarafından yapımına başlanan Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi inşaatında ormanlık alanda imar planın çıkmamasına rağmen çalışmalara başlanılmıştı. Muhalefetin tepkisini çeken polis okulu projesi Elazığ il genel meclisinde yapılan eleştirilere rağmen imar planı onaylandı. MHP grup başkanvekili Osman Dilek, "Devlet kendi binasını yaparken neden bize onaylattırıyor?" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ il genel meclisi mart ayı toplantısının beşinci oturumunda merkez Hankendi köyünde Ziver Holding tarafından yapımına başlanan Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin imarı planı görüşüldü.

Yapımına başlanan ancak tahsis edilen yerin ormanlık alan olduğu ve projenin imarsız başlanıldığı gerekçesiyle muhalefet tepki göstermişti. İrfan Sönmez isimli bir avukat ise polis okuluna tahsis edilen alanın ormanlık alan olduğunu öne sürerek tahsisin iptali için mahkemeye başvurmuştu.

Tartışmalara neden olan polis okulu projesinin imar planı onaylandı. Okul yapım projesi için 400 dönüm alanın verilmesi kararlaştırıldı.

185 AĞACI KESEN FİRMAYA 5 BİN FİDAN DİKME CEZASI VERİLDİ

Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi inşaatında 185 ağaç kesilmiş, ağaç katliamına sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine Elazığ Valiliği, yüklenici firmaya 5 bin fidan dikme cezası vermişti.

İnşaat alanında ağaçlandırılmış bölgeye denk gelen kapalı spor salonu ve diğer spor tesislerinin inşaat faaliyetleri durdurulduğu ve yapıların ağaçsız alternatif alanlara aktarılması için projede revizyona gidilmesi yönünde çalışmaların başlatıldığı açıklanmıştı.

PROJE MAHKEMELİK OLDU

Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Okulunun ormanlık alana yapıldığı gerekçesiyle Avukat İrfan Sönmez, Ziver İnşaat ve alanı tahsis eden Milli Emlak Müdürlüğü hakkında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Sönmez, “Hukukun tatile çıktığı bir ülkede savcılarımızın çevre ve hukuki duyarlılık göstermelerini umuyorum. Bu ülkenin tabiat varlıklarının böyle yağma edilmesi er geç yargının önüne gelecektir. Bugün olmasa yarın rant için orman yağması yapanlar hesap verecektir” diye kaydetmişti.

“BU AĞAÇLARA KIYILMAMALIYDI”

İmarının onaylanmadan projenin hayata geçirilmesini doğru olmadığını belirten CHP Elazığ il genel meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu,

“Daha önceki meclis toplantımızda AFAD’ın ve TOKİ’nin acele kamulaştırmadan dolayı imar yetersizliği ve kurum görüşlerinin eksikliğinden dolayı bir görüşme yapmıştık. Acil kamulaştırmadan dolayı TOKİ ve AFAD’ın deprem konutların acil yapması gerektiği belirtmişti.

Bizde bu konuda sizinle hemfikirdik. Ancak polis okulunun yapıldığı yerle ilgili imar komisyonunda ve kurum görüşleri alınmadan hiçbir öğrenci açıkta değilken işini acelesi yokken önce ihalesini yapıp sonra imar değişikliğini yapalım teziyle hareket edilmesi kurumun yaptığı bir yanlıştır. Bu usulen de bir suçtur imarın daha önce neden burada yapılmadığı ve neden şimdi imar değişikliği isteniyor bunların sorulması lazım.

Polis okulunun yapıldığı alan ormanlık alandı gerek doğal yaşam alanı gerekse insan gücüyle yapılan ağaçlandırma çalışmaları da ormanlık alan sayılır. Bu ağaçlara kıyılmamalıydı. Öncesinde bir imar planı yapılıp sonrasında böyle bir çalışma yapılması daha doğru olurdu” diye konuştu.

MHP’Lİ MECLİS ÜYESİ: DEVLET KENDİ BİNASINI YAPARKEN NEDEN BİZE ONAYLATTIRIYOR?

Polis okulunun yeriyle ilgili ilk gelen teklifin bin 457 dönüm olduğunu hatırlatan MHP meclis üyesi Osman Dilek,

“Biz komisyonla birlikte gidip oraya inceledik. Polis okulunun projesi 53 dönüm üzerine yapılmış. ‘Peki ne yapacaksınız bin 457 dönüm yeri’ diye soruyoruz ‘proje öyle çizilmiş’ diyorlar. Projeyi Elazığ’da parayla çalışan bir kardeşimize çizdirmişler. Bunu bakanlık çizdirip göndermemiş ki.

Burası için 53 dönüm mü lazım 53 dönümü kullansın geri kalanını da özel harekatı mı getirecek neyi getirecekse getirsinler. Durumu vali beyle görüştük ve kendileri tekrardan müdürlüğe yazı yazarak 400 dönüm verilmesini talep etti.

Son projede emsal 1.20 yükseklik 8 olmuş. Aynı bölgenin taksı 0.30 oraya verilenin taksının ne olduğunu imarla alakalı olan arkadaşların hepsi biliyor. Devlet kendi binasını yaparken neden bize onaylattırıyor?

Biz neden oradaki haksızlığı, hukuksuzluğu gündeme getirelim. Ben meclisteki arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum en azından orada ağaçlandırma için ayrılan bin dönümlük yeri kurtarmış olduk.

Dayatmayla biz yaptık oldu anlayışıyla olmaz. Siz bunu iyi niyetle aldınız seçim olduğunda başka birileri geldiğinde kötü niyetli insanlar orayı farklı kullandığı zaman vicdan azabı çekmez miyiz?” ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmelerin ardından Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezinin imar planı onaylandı.

YAPIM İHALESİNİ 49 MİLYONA AKP’Lİ ADAY ALMIŞTI

Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremin ardından ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkılmış yerine yapılacak yeni okulun yapım ihalesini 49 milyon 494 bin TL ile 2015 genel seçimlerinde AKP’den Elazığ milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci’nin yönetim kurulu başkanı olduğu Ziver Holding kazanmıştı.