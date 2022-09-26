Mahsa Amini eylemi nedeniyle kadınlar ifadeye çağrıldı

İran'da ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de destek eylemleri yapıldı. Dünya genelinde eylemlerde hiçbir sıkıntı yaşanmazken Eskişehir'deki eyleme katılan kadınlar ifadeye çağrıldı.

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İran’da Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından öldürülmesinin ardından İran başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kadınlar ayağa kalktı. Amini ve İranlı kadınlar için Türkiye’de de birçok ilde destek eylemleri yapıldı.

Eskişehir’de 22 Eylül’de Kadın Savunma Ağı’nın çağrısıyla kadınlar Ulus Anıtı önünde bir araya geldi.

AMİNİ’Yİ ANDIKLARI İÇİN İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Amini’yi anma amacıyla siyah bez yakan kadınlardan ikisi bugün polis tarafından aranarak ifadeye çağrıldı. Kadınlara yöneltilen suçlama ise ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’.

HERKES KADINLARIN MÜCADELESİNE DESTEK VERİYOR

İfadeye çağrılan kadınlardan avukat Pınar Çelik, SÖZCÜ’ye konuştu:

“Siyah bez anmayı ifade eder. Eylemimize benzer eylemler tüm dünyada yapıldı. Hiçbir sorun çıkmadı. Kaldı ki bizim eylemimize İranlı kadınlar dahi katıldı, bize teşekkür ettiler.

Bizim, halkın bir kesimini aşağılama gibi bir durumumuz asla olamaz. Mümkün değil. Herkesin Amini ve kadınların mücadelesine destek verdiğini düşünüyorum.

“CUMA EYLEM YAPILDI PAZARTESİ İFADEYE ÇAĞRILDIK”

Bir de eylemi cuma günü yaptık, pazartesi hemen ifadeye çağrıldık. Bu da konu kadınlar olunca savcılığın nasıl hızlı davrandığını gösteriyor. Fakat biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz, kadınların sesini duyuracağız.”

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