Mahsa Amini protestolarına polis müdahalesi! Gözaltılar var

Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı olarak Mahsa Amini protestoları gerçekleşirken, Ankara'da eylemcilere polis tarafından müdahale edildi. En az 9 kişi gözaltına alındı.

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İran'da Mahsa Amini'nin ahlak polisleri tarafından gözaltına alınmasının ardından ölümüne yönelik protestolar devam ediyor.

Kadın sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı olarak Mahsa Amini protestoları gerçekleşti. Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Bartın, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Gaziantep, Mersin, Samsun eylem yapılan iller arasındaydı.

Eylemciler Ankara'da Sakarya Caddesi’nde polis müdahalesiyle karşılaştı. En az 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis müdahalesinin ardından Kızılay’da toplanan eylemciler basın açıklaması okudu, ‘Yaşasın Kadın Dayanışması’ sloganları atıldı.

İRANLI KADINLARIN MEKTUBU OKUNDU

Eylemlerde İranlı kadınların mektubu Türkçe olarak okundu. Mektupta İranlı kadınların, “Bu isim (Mahsa Amini) Birleşmiş Milletler'den Lübnan parlamentosuna kadar duyuldu. Biz İranlı kadınların mesajı nettir. Biz normal bir yaşam, huzur ve barıştan başka bir şey istemiyoruz” ifadeleri yer alıyor.

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