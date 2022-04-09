Malatya’da 5.2 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6,72 kilometre derinliğindeki deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür de daha önce yöneticileri uyardığını belirterek "Bugünkü deprem de gösteriyor ki depremler bu hata doğru ilerliyor" dedi. Öte yandan, deprem sonrası 20 dakikada 7 artçı sarsıntı meydana geldi.

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Malatya’da deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, Pütürge ilçesinde saat 17.02’de olan depremin büyüklüğünün 5.2, derinliğinin ise 6.72 kilometre olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 5.2, derinliğinin 5 kilometre olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 6.5 saniye sürdüğü belirtilen deprem; Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş’ta da hissedildi.

AFAD: OLUMSUZ İHBAR YOK

Açıklamasında gelişmelerin takip edildiğini belirten AFAD, “Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” bilgisini paylaştı.

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZİ BÖLGEYE SEVK ETTİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

* Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

* İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya’mıza ve ülkemize geçmiş olsun.

“ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK”

Pütürge Belediye Belediye Başkanı Mikail Sülük, depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını belirtti. Başkan Sülük, “Araştırmalarımız devam ediyor” dedi.

NACİ GÖRÜR: DEPREMLER BU HATA DOĞRU İLERLİYOR

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Malatya depremini değerlendirdi. Görür, şunları belirtti:

* Arkadaşlar, Malatya-Pütürge/Tekederesi yöresinde 5,2'lik deprem oldu. Daha önce, 12/11/2021'de de burada 4,8 deprem olmuştu. Biliyorsunuz, 2020 Elazığ depreminden sonra büyük depremlerin Çelikhan-Erkenek hattına doğru kayacağını söylemiş yöneticileri uyarmıştım.

* Bugünkü deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor. Deprem zamanı bilinmez ama, yerel yöneticilerin dikkatli olup ‘Risk Azaltma Planlarını’ hazırlayıp çalışmalarını yapmasında fayda vardır.

DEPREM SONRASI 20 DAKİKADA 7 ARTÇI

5.2 büyüklüğündeki depremden sonra, 17.05'de 2.3, saat 17.06'da 2.6, saat 17.07'de ve 17.08'de 1.4, saat 17.12'de 1.2, saat 17.22'de 3.0 ve saat 17.23'de 1.4 büyüklüğünde olmak üzere 20 dakikada 7 sarsıntı daha yaşandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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