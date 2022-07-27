Malatya’da örnek dayanışma: Tarlalar boş kalınca hasadı köylüler yaptı

Anadolu’da en çok göç veren köylerden birisi olan Malatya'nın Hasançelebi köyünde tarlalar boş kaldı. Boş kalan tarlalara nohut hasadı köylü dayanışmasıyla imece usulü yapıldı. Tarım alanından elde edilen gelir ise yoksul ailelere, öğrencilere ve gurbetteki ailelere yardım olarak gidecek.

Mert ÖZ

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Anadolu'da en çok göç veren köylerden birisi olan Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Hasançelebi köyünde örnek bir dayanışma gerçekleştirildi. Köylüler, boş kalan tarlalara girip nohut hasadı yaptı. Hasada Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun da katıldı.

“İNSANLAR GURBETTE OLDUĞU İÇİN TARIM ALANLARI EKİLMİYOR”

Nohut hasadı, bölgede boş tarlalara ekim için vatandaşı organize eden Hasançelebi Köyü Yardımlaşma Derneği (HAS-DER) öncülüğünde gerçekleştirildi.

HAS-DER Başkanı Erkan Aslan, “Burada halkla birlikte hasadımızı yaptık. Son dönemde Hasançelebi'deki tarım alanları ekilmiyordu. Birçok insan gurbette olduğu için, burada kalan insanlar da yaşlı kesim olduğu için bunu kendimize görev bildik. Bu yıl nohut ekme kararı aldık” diye konuştu.

TARIM ALANINDAN ELDE EDİLEN GELİR YOKSUL AİLELERE GİDECEK

Erkan Aslan, tarım alanından elde edilen gelirin ihtiyacı olan ailelere, okuyan öğrencilere, gurbetteki ailelere ve sosyal faaliyetlere aktarılacağını açıkladı.

BELEDİYE KAPATILDI, VATANDAŞ GÖÇ ETTİ

Büyükşehir yasası ile Hasançelebi Belediyesi'nin kapatıldığını hatırlatan Erkan Aslan, “Belediyenin gitmesiyle birçok nüfus buradan göç etti. Gurbetteki insanlar sadece yaz aylarında izne geliyor. Tarım alanları ekilip biçilemiyor” dedi.

Hasançelebi'de yaklaşık 200-300 dönüme yakın boş tarla olduğu, bunun yaklaşık 100-150 dönümüne ekimi köylülerin yaptığı öğrenildi.



“MAÇOĞLU BİR TELEFON KADAR BİZE UZAK

HAS-DER Başkanı Erkan Aslan, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun da davetlerine karşılık vererek katılım sağladığını belirterek, “Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu bir telefon kadar bize uzaktı. Telefon ettik. Ricamızı kırmadı. Pülümür Belediye Başkanı ile geldi. Burada söyleşi gerçekleştirerek tarım arazileri konusunda bizi bilgilendirdi. Biz burada siyasi bir faaliyette değiliz. Tamamen tarıma dayalı bir faaliyetteydik. Halk coşkulu bir şekilde katılıp destekledi. Herkes toprağa bastı. Birlikte terledik” ifadelerini kullandı.