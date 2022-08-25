Malatya’lı çiftçiler eylemde: Gelin icrayla neyimi alacaksınız alın

Malatya’da çiftçiler, sulama suyu fiyatlarındaki artış nedeniyle DSİ 92. Şube Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Sulama faturasını ödeyemedikleri için birçok çiftçinin icralık olduğunu belirten çiftçiler, “Biz bu parayı ödeyemiyoruz. Gelin traktörümü mü, hayvanımı mı, icrayla neyimi alacaksanız alın, ben ödeyemiyorum” diyerek yetkililere tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya'da sulama suyu fiyatlarındaki artış nedeniyle bir grup çiftçi 92. Şube Müdürlüğü önünde eylem yaparak yetkililere tepki gösterdi.

“9 AY SONRA SANDIKTA TERCİHLERİMİZİ YAPACAĞIZ”

Sorunlarının halen devam ettiğini ifade eden çiftçiler adına konuşan çiftçi Ali Güldoğan, şunları söyledi:

“Fahiş sulama faturaları, kuyu ve çeşmeden zorla alınan paralar, Karakaya Barajı'na kurulan pompaların çalışmaması, suyun az olması ağaçlarımızın kurumasına neden oldu. En son 35 gün önce kayısı ağaçlarımızı suladık, 20 günde sulamamız lazım ama su bulamıyoruz.

Alişar Köyü'ne konulan pompayı sanırım eskimesin diye çalıştırmıyorlar. Sulama faturasını ödeyemediği için icralık olan çiftçi sayısından haberleri var mı?

Türkiye'deki 85 milyon nüfusun yüzde 30'u köylü, çiftçi, meslektaşlarım. 35 milyon nüfustan bahsediyoruz. Bu 35 milyon çiftçiyi mecliste temsil eden 11 milletvekili var. 5 iktidar, 6'da diğer partilerden ziraat, tarım kökenli vekil mecliste bulunuyor.

En az 200 milletvekiliyle temsil edilmemiz gereken mecliste 5 kişiyle temsil ediliyoruz. Çiftçi arkadaşlarım adına söylüyorum; bundan sonraki seçimlerde çiftçi, ziraat mühendisi, tekniker, veteriner hekim ya da ziraat kökenli akademisyen görmediğimiz hiçbir listeye oy vermeyeceğiz.

Çünkü mecliste bizi temsil etmiyorlar. Bu nedenle oy verme gereği duymuyorum. Seçime 9 ay kaldı. 9 ay kimi zaman uzun kimi zaman ise kısadır. 9 ay sonra gidip sandıkta tercihlerimizi yapacağız.”

“HESAPLARIMIZA BİRLİKLER TARAFINDAN BLOKE KONULDU”

Bir dekar için 20-25 lira mazot-gübre desteği alırken, kendilerinden 21 TL zorla para alındığını öne süren Güldoğan şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce Tarım ve Orman Bakanı olarak bir doktor, daha sonra bir ekonomist pilot getirdiler.

Şu andaki bakan ziraat kökenli akademisyen. Pilot bakanımız ekonomik bilgileri getirdi; ‘çiftçiyi nasıl üzerim, çiftçilikten nasıl soğuturum, nasıl çiftçilikten kaçırırım' diye her şeyi uyguladı.

Cumhurbaşkanımızın ‘çiftçiyi kollayın' talimatına karşın her şeyi üzerimizde denedi. Bir dekar için 20-25 lira mazot-gübre desteği verirken, geri dönüp kuyularımızdan, akarsularımızdan 21 TL zorla para aldılar.

Bu paralar hesaplarımıza yatmadan birlikler tarafından el konularak, bloke edildi. Su faturalarını ödemeye bir hafta kaldı. Ayın 30'una kadar ödeyemezsen bin-2 bin lira avukatlık masrafıyla icrada ödeyeceğiz.”

“GELİN İCRAYLA NEYİ Mİ ALACAKSINIZ ALIN”

Sulama suyu fiyatlarında fahiş bir artışın olduğunu dile getiren Güldoğan şu ifadeleri kullandı:

“222 lira olan fiyatlar, mart ayında 248 liraya çıkarıldı. Geçen gün gelen ödeme emrinde de 379 lira bir dekar için… Ayrıca bize mısır için izin verildi ama beyanname alınmadı. Çünkü beyanname vermediğimiz zaman bu ücretleri cezada yüzde 10 faizli ödüyoruz.

379 lira ödeyeceğimiz mısır için bizden 406 lira talep ediyorlar. Biz bu paraları ödeyemeyiz. Elektrik fiyatlarının artığını söylüyorlar. Elektrik fiyatları mart ayından buyana artmadı. Akaryakıt 30 liradan 23-24 liraya düştü ama bizim faturalarımız yüzde 66 artırıldı.

Biz bu parayı ödeyemiyoruz. Gelin traktörümü mü, hayvanımı mı, icrayla neyimi alacaksanız alın, ben ödeyemiyorum.”

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