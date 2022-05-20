Maltepe Belediyesi’ne rüşvet operasyonu
Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlendi.
Operasyon, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonun, “Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
10’U KAMU GÖREVLİSİ 18 ŞÜPHELİ
Bu sabah düzenlenen operasyonda aralarında 10 kamu görevlisinin de yer aldığı 18 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği belirtildi.
Kamu görevlileri arasında Maltepe Belediyesinde görevli zabıtaların da yer aldığı öğrenildi.