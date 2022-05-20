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Maltepe Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlendi.

Habip ATAM
Yayınlanma: 08:08 - 20 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Maltepe Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Operasyon, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonun, “Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

10’U KAMU GÖREVLİSİ 18 ŞÜPHELİ

Bu sabah düzenlenen operasyonda  aralarında 10  kamu görevlisinin de yer aldığı 18 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği belirtildi.

Kamu görevlileri arasında Maltepe Belediyesinde görevli zabıtaların da yer  aldığı öğrenildi.

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