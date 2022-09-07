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Manisa’da orman yangını: 2 mahalle boşaltıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale edilirken, 2 mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı.

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Manisa’da orman yangını: 2 mahalle boşaltıldı

Soma’nın kırsal Kızılören Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın bölgesine 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 4 dozer, 7 yer ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

2 MAHALLE BOŞALTILDI

Orman yangınının, kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtarlar aracılığıyla ve anonslarla bölge halkını uyardı. 2 mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı. DHA

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