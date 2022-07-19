Manisa’da orman yangını… Müdahale başladı
Manisa'nın Gördes ilçesinin kırsal Karayağcı Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye giden ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.
Manisa’nın Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesindeki ormanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden mahalleli, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, bölgeye yakın ev ve hayvan damlarının jandarma tarafından tedbir amacıyla boşaltılması istendi.
Yangına, 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı ve 15 arazözle havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)