Mansur Yavaş yolsuzlukları açıkladı: AKP’liler masayı yumrukladı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi toplantısında eski başkan Melih Gökçek dönemindeki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi. Ancak AKP’liler Yavaş’ın sözlerini kesip, dakikalarca masaları yumrukladı.

Deniz AYHAN

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ABB'nin dün yapılan Meclis toplantısı olaylı geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Başkan Melih Gökçek dönemindeki yolsuzluk iddialarını gündeme getirirken, AKP'li Belediye Meclis üyesi Ali İhsan Ölmez masayı yumruklamaya başladı.

Yavaş'ın konuşmasını kesmeye çalışan Ölmez masaya dakikalarca vurdu. Ölmez'e CHP'li ve İYİ Partili Meclis üyeleri tepki gösterince tartışma çıktı.

Yavaş ise, “Ben kabile gibi yönetsem burada konuşamazsınız. Sabahlara kadar hakaret edin, iftira atın. Siyasi ahlaka yakışmayan, dedikodu üretin, ‘duyduk', ‘tahmin ediyoruz', biliyoruz' kelimeleriyle başlayan iftira dolu cümleler kurun. Fitne peşine düşün, hakaretler edin. Bunu yapanlar küçük bir siyasetin küçük bir versiyonu olmaktan öteye geçemez. Sevgili Ankaralılar, bunlar konuşuyorlar, hakaret ediyorlar ama ben cevap vereceğim zaman duymak istemiyorlar. Ankara halkı duysun ve kararını versin” dedi.

MASAYA ÇIK TEPİN

Geçtiğimiz Aralık ayında da ABB Meclis toplantısında süresi içinde sunmadığı gerekçesiyle önergesi reddedilen AKP'li üye Murat Köse ısrarla önergeyi okumak isteyince mikrofonu kapatılmıştı.

AKP grubunun masalara vurması üzerine Mansur Yavaş, “Masaya çık tepin istersen” demiş ve Yavaş'ın bu sözleri sosyal medyada da gündem olmuş, slogan haline gelmişti.

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