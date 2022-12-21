Mansur Yavaş’tan Akşener’e yanıt: Yok saymalarına izin vermeyeceğiz

İYİ Parti lideri Akşener'in "Bugün hedefleri Ekrem Başkan’dı, biz de onun yanındaydık. Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur Başkan'ı koyarsa; bu sefer de onun yanında dimdik dururuz" açıklamasına Yavaş'tan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Hapis ve siyasi yasak kararı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Saraçhane’ye gitmesini eleştirenlere cevap veren Akşener, aynı desteği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da vereceğini söyledi.

“YANINDA DİMDİK DURURUZ”

Akşener, “Bugün hedefleri Ekrem Başkan'dı, biz de onun yanındaydık. Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur Başkan’ı koyarsa; bu sefer de onun yanında dimdik dururuz. Nasıl ki; “Saray sizinse Saraçhane bizimdir!” dediysek; ‘Beştepe sizinse Ankara bizimdir!’ demeyi de çok iyi biliriz” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ’TAN AKŞENER’E YANIT

Akşener’in bu paylaşımına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, yanıt verdi. Akşener’in paylaşımını alıntılayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

“Teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Ankara’yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine Millet İttifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz. Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracak, millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz.”

İlginizi Çekebilir Meral Akşener'den 'Saraçhane' açıklaması