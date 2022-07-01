Mansur Yavaş eski yönetimi suçladı

Mansur Yavaş, selden zarar gören bir esnafla arasında geçen diyaloğa ilişkin görüntülere ilişkin yalan haber yapıldığını kaydetti. İfadelerinin açık ve net olduğunu vurgulayan Yavaş, "20 metrelik dereyi kapatan, o bölgeyi yapılaşmaya açan ve suyun akış yönünü değiştirerek sel felaketinin olumsuzluklarının artmasına sebep olan eski yönetimdir" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 12 Haziran 2022 tarihinde ziyaret ettiği esnafla arasında geçen diyalogların çarpıtıldığını ifade ederek konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

“Söz konusu görüntülerdeki açıklama başka yöne çekilemeyecek kadar açık ve nettir” denilen açıklamada Yavaş, 300 milyon lira zararı olduğunu bildiren esnafa 100 bin TL ödeme yapıldığını ifade etti.

ESKİ YÖNETİM SORUMLU

Sel felaketinin sebebinin Valilik ya da diğer kurumlar olmadığı vurgulanan açıklamada “20 metrelik dereyi kapatan, o bölgeyi yapılaşmaya açan ve suyun akış yönünü değiştirerek sel felaketinin olumsuzluklarının artmasına sebep olan eski yönetimdir” denildi.

“TROLL HESAPLAR VE HAVUZ MEDYASI…”

Yavaş’ın Twitter hesabından yayınladığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

Sel felaketinden zarar gören İvedik bölgesini 12 Haziran 2022 tarihindeki ziyaretimde, bir esnafla yaptığım konuşma nedeniyle bazı trol hesaplar ve havuz medyasında çıkan yalan haberler hakkında;

1- Bu konuşma sel felaketi ile ilgili değil, selden zarar gören bir esnafın mağduriyetinin giderilmesi adına gerçekleştirilmiştir. Esnafın sel felaketi nedeniyle “300 milyon TL zararım var” demesi ve bunu Belediyeden talep etmesi üzerine bu sözleri kullanılmıştır.

2- Yetki ve görev devri gibi bir tutum takınılmamış, tam aksine “Biz üzerimize düşeni yapacağız” diyerek Büyükşehir Belediyesinin kanun kapsamında yapabileceği yardım konusunda vatandaşlarımızın yanında olduğumuz belirtilmiştir. Sel nedeniyle zarar gören esnafa 100 bin TL destek ödemesi de yapılmıştır.

3- Bölgedeki sel felaketinin sebebi Valilik ya da diğer kurumlar değil, 20 metrelik dereyi kapatan, o bölgeyi yapılaşmaya açan ve suyun akış yönünü değiştirerek sel felaketinin olumsuzluklarının artmasına sebep olan eski yönetimdir.

Hal böyle iken, selin meydana gelme nedeni olarak Ankara Valiliğinin sorumlu gösterilmesi gibi servis edilen haberler gerçek dışıdır. Söz konusu görüntülerdeki açıklama başka yöne çekilemeyecek kadar açık ve nettir. Sel felaketi hakkında Ankara Valiliği ve diğer tüm kurumlar görevinin başındadır. Sorumluluklarının bilincinde bir devlet kurumu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi de altyapıda yıllarca ihmal edilen projeleri tamamlamaya hiçbir mazerete sığınmadan ve yoğun bir şekilde devam etmektedir.



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