Abone Ol

Mardin’de çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü

 Mardin'de Eren Abluka-31 Operasyonu kapsamında, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Yayınlanma: 15:50 - 07 Eylül 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Mardin’de çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Eren Abluka-31 Operasyonu kapsamında, Nusaybin ilçesinin Ömeryan kırsalında 5 Eylül’de, Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma-SİHA, Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğinde, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu karma timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda çıkan silahlı çatışmada 2 teröristin silahlarıyla (2 adet M16 piyade tüfeği) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. (AA)

MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: 4 PKK'lı terörist öldürüldü İlginizi Çekebilir MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster