Mardin’deki kaza sonrası 2 TIR şoförü tutuklandı

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza sonrası gözaltına alınan 2 TIR şoförü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mardin’in Derik ilçesinde freni boşalan gübre yüklü TIR’ın 2 araca çarparak devrildiği kazanın ardından, yaralılara müdahale eden kalabalığın arasına bir süre sonra gübre yüklü başka bir TIR daldı. 1 polisin şehit olduğu iki kazada toplam 20 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı.

2 TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Katliam gibi kaza sonrasında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan iki TIR şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şoför tutuklandı.

İlginizi Çekebilir Mardin'deki kazada şehit olan polis, son yolculuğa uğurlandı

İlginizi Çekebilir Süleyman Soylu: Hesabını sorarız