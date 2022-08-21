Mardin’deki kaza sonrası 2 TIR şoförü tutuklandı
Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza sonrası gözaltına alınan 2 TIR şoförü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mardin’in Derik ilçesinde freni boşalan gübre yüklü TIR’ın 2 araca çarparak devrildiği kazanın ardından, yaralılara müdahale eden kalabalığın arasına bir süre sonra gübre yüklü başka bir TIR daldı. 1 polisin şehit olduğu iki kazada toplam 20 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı.
2 TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Katliam gibi kaza sonrasında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan iki TIR şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şoför tutuklandı.