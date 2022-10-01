Marmara Üniversitesi’ndeki usulsüz atamalar Sayıştay’a takıldı

Marmara Üniversitesi’nde, 2008 yılından bugüne dek hiç müdürlük sınavı açılmadığı, müdürlük kadrolarına çoğunlukla fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliği görevlerinde bulunanların atandığı ortaya çıktı. Sayıştay denetçileri, mevzuatla getirilen eşitlik ve liyakat esasının göz ardı edildiği uyarısında bulundu.

Özlem GÜVEMLİ

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Sayıştay'ın 2021 yılı Marmara Üniversitesi Denetim Raporu'nda, üniversitenin şube müdürlüğü kadrolarının büyük çoğunluğuna fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliği görevlerinde bulunanlar arasından mevzuatta belirlenen şartlar dikkate alınmadan sınavsız atamalar gerçekleştirildiği tespit edildi.

Atamalarla ilgili mevzuata yer verilen raporda, “Her ne kadar görevde yükselebilme genel olarak sınav şartına bağlanmış olsa da yönetmelik buna bir istisna getirmiş ve şube müdürü ile aynı ya da daha üst görevlerde bulunanlardan en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla genel hükümlere göre sınavsız atama yapılabileceği, yine söz konusu üst veya denk görevlerde bulunanların sınav şartı aranmaksızın şube müdürlüğü gibi alt görevlere atanabileceği hüküm altına almıştır” denildi.

“2008'DEN BERİ SINAV AÇILMADI”

Mevzuat hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere aslolanın memurun eşitlik ve liyakat esasları doğrultusunda objektif kriterler dahilinde görevinde yükselebilmesi olduğuna dikkat çekildi. Ancak, Marmara Üniversitesince 2008 yılından bu tarafa hiç müdürlük sınavı açılmadığı, müdürlük kadrolarına çoğunlukla şube müdürlüğünden daha üst veya eşit görev olarak kabul edilen fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliği görevlerinde bulunanların atandığı vurgulandı.

“EŞİTLİK VE LİYAKAT GÖZARDI EDİLDİ”

Bu şekilde şube müdürlüğüne atananların tamamının önce denk görev niteliğinde bulunan kadrolara atandığı ve akabinde de kısa süre sonra şube müdürlüğü kadrolarına atamalarının gerçekleştirildiği belirtildi. Böylelikle, kısa süreli atamalarla söz konusu görevlere getirilen kişilerin, yönetmeliğin istisna hükmünden yararlanılarak şube müdürlüğü kadrolarına getirildiği, mevzuatla getirilen eşitlik ve liyakat esasının göz ardı edildiğinin altı çildi.

“MEVZUATA DA AYKIRI”

Söz konusu istisnanın bu tür atamalarda sadece sınav şartını ortadan kaldırdığına dikkat çekilerek “Bu şekilde ataması yapılacak kişilerin 657 sayılı Kanun ve Yönetmelik’te belirlenen diğer şartları taşıyor olması gerekmektedir. Ataması yapılan kişilerin büyük çoğunluğu, yönetmelikte ifade edilen ve şube müdürlüğü görevinden daha alt görev grubu içerisinde üç yıl süreyle çalışma şartını taşımamaktadırlar. Bu nedenle de mevzuatın eşitlik ve liyakat esaslarına aykırı olan söz konusu atamalar, aynı zamanda mevzuata da açıkça aykırı olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu uygulama, üniversitenin kanunlarla belirlenmiş amaçlarına ulaşması ve memurların eşitlik ve liyakat esasları dahilinde görevlerini yerine getirebilmeleri açısından riskler barındırdığı değerlendirilmektedir” denildi.

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