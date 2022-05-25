Marmaray 29 Mayıs günü ücretsiz hizmet verecek

Marmaray, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

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Marmaray, 29 Mayıs günü ücretsiz ulaşım sağlayacağını duyurdu. Marmaray’ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul’un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir” denildi.

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs resmi tatil takviminde yer almıyor. Geçmiş yıllarda da bu tarihte herhangi bir tatil söz konusu olmadı.

İBB’DEN İSTANBUL FETHİ KUTLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un fethinin 569. Yılı kapsamında 29 Mayıs Pazar günü Maltepe Sahili'nde kutlama programı düzenliyor. Tüm İstanbulluların davetli olduğu programda; Teoman ve Pinhani konserleri yanı sıra Drone ve video mapping gösterisi ile Mehteren takımı olacak.