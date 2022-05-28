Marmaray, metro, otobüs, metrobüs 29 Mayıs’ta ücretsiz mi?

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanırken 29 Mayıs Pazar günü toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Marmaray, İETT, metrobüs, tramvay ve şehir hatları vapurlarının da aralarında bulunda araçlar 24 saat boyunca ücretsiz olacak.

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İstanbul’un fethi kutlamaları için hazırlıklar başladı. 29 Mayıs günü ulaşım ücretsiz olarak hizmet verecek.

MARMARAY ÜCRETİSİZ Mİ?

Marmaray, 29 Mayıs günü ücretsiz ulaşım sağlayacağını duyurdu. Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir” denildi.

İSTANBUL’DA OTOBÜS, METROBÜS, TRAMVAY, METRO ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marmaray'ın ücretsiz olacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazar günü İstanbul genelinde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz verilmesi kararı alınmıştır. Karar gereğince, Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında ücretsiz seyahat edilebilecektir.”

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs resmi tatil takviminde yer almıyor. Geçmiş yıllarda da bu tarihte herhangi bir tatil söz konusu olmadı.

İBB'DEN İSTANBUL FETHİ KUTLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un fethinin 569. Yılı kapsamında 29 Mayıs Pazar günü Maltepe Sahili’nde kutlama programı düzenliyor. Tüm İstanbulluların davetli olduğu programda; Teoman ve Pinhani konserleri yanı sıra Drone ve video mapping gösterisi ile Mehteren takımı olacak.