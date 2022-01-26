Marmaray ücretsiz mi? Marmaray seferleri saat kaça kadar ücretsiz çalışıyor?

Pazartesi akşamı yoğun olarak etkileyen kar yağışı aralıklarla devam edeceğinin açıklanmasının ardından toplu ulaşım seferleri arttırıldı. Dün itibariyle ücretsiz olarak hizmet veren Marmaray bugün de aynı şekilde devam edecek.

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Kar yağışı İstanbul’da ulaşımı olumsuz etkilerken, Marmaray ücretsiz olarak kullanılabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz çalışacak.

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ? MARMARAY SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Marmaray bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter sayfasından yaptığı duyuruda Marmaray seferlerinin arttırıldığı ve ücretsiz olduğunu belirtti.

PARK EDİLEN ARAÇLAR ALINMAYI BEKLİYOR

Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente giriş kısıtlamasının kaldırıldı.

TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolu'na park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç sahipleri tarafından alınmadı. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye gezerken, belediye ekiplerinin iş makineleriyle çalışmaları sürüyor. Sürücüleri tarafından TEM Otoyolu kenarlarına bırakılan araçlar alınmayı bekliyor.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda terk edilen araçların sahiplerine ulaşmaya çalıştı.