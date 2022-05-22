Marmaris açıklarında göçmen botu battı: 21 kayıp

Akdeniz'deki Rodos Adası ile Muğla’nın Marmaris ilçesi arasındaki sularda fırtına nedeni ile batan göçmen botunda bulunduğu iddia edilen ve kaybolan 21 göçmenin kurtarılması için denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yaşar ANTER

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Akdeniz'deki Rodos Adası'nda yayın yapan www.rodiaki.gr haber sitesinin bugün öğlen saatlerinde okuyucularına duyurduğu habere göre lastik bot ile Marmaris'ten Rodos Adası'na geçmeye çalışan 21 göçmenin bulunduğu bot alabora olup battı.

YARDIM İSTEDİLER ANCAK BULUNAMADILAR

Göçmenler batmadan hemen önce acil çağrı hattından yardım isteyerek bulundukları bölgeyi tarif ettiler. Bölgeye üç Yunanistan sahil güvenlik botu ile iki helikopterin gönderildiği arama ve kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

BÖLGEDE ŞİDDETLİ RÜZGAR VAR

Yunanistan medyası Birleşik Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (EKSED) koordinasyonunda yürütülen operasyonda bölgedeki sert rüzgarlar nedeniyle güçlükle devam eden arama kurtarma çalışmalarında göçmenlere ulaşılamadığı belirtildi.

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