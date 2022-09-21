Marmaris Belediye Başkanı: 6 otobüs dolusu Aksaz yaşayanı bölgeden tahliye edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı, alevler Aksaz Deniz Üs Komutanlığı tesislerine ulaşınca 6 otobüs dolusu insan bölgeden çıkartıldı.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 12.30 civarında çıkan orman yangını hâlâ kontrol altına alınamadı. Alevler sert esen rüzgar nedeniyle şu an itibariyle Marmaris'e 7 kilometre uzaklıktaki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı sınırlarına kadar indi.

Yangını mahallinde izleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Alevler tesisleri ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Şu ana kadar 6 otobüs dolusu Aksaz yaşayanı bölgeden tahliye edildi. Tahliye çalışmaları sürüyor” dedi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON DURUMU AÇIKLADI

Orman Genel Müdürlüğü, yangına ilişkin son durum bilgilendirmesinde bulundu. Yangına 714 personel, 14 uçak, 35 helikopter, 83 arazöz, 5 iş makinesinin müdahalede bulunduğu bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, “Ormana düşen ateş yüreğimize de düşüyor. Yeşil Vatan'ımızın her karışını korumak için var gücümüzle alevlerle savaşmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

VALİ TAVLI: MÜCADELEMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ

Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Marmaris’te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz sahada. Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı