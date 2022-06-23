Marmaris yangını çöplüğe ulaştı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 günden bu yana devam eden yangın Değirmenyanı Mahallesi’ni de aşarak çöplerin toplandığı katı atık alanına ulaştı. Yeşilbelde Mahallesi tehdit altında. Öte yandan Bakan Soylu, yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 günden bu yana devam eden yangında 45 helikopter 12 uçakla söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin önü alınamadı. Yangın Değirmenyanı Mahallesi'ni de aşarak çöplerin toplandığı katı atık alanına ulaştı. Yeşilbelde Mahallesi tehdit altında.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu, sabotaj iddiasıyla ilgili “Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve kimliğimiz var” dedi. Bakan Kirişci ise, yangına 12 uçak ve 45 helikopterle müdahale edildiğini şu ana kadar yaklaşık 3 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, “1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli itiraf etti. Olay yerinde iki adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli aile arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında” dedi.

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