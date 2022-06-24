Marmaris yangınında dördüncü gün: Datça-Marmaris karayolu trafiğe kapatıldı

Marmaris yangınında 60 saat geride kaldı. Alevler İçmeler'e doğru ilerliyor, duman ve küller Marmaris ilçe merkezine ulaştı. Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla’nın Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde başlayan yangın hâlâ sürüyor. Çöplükte devam eden yangın İçmeler’e ilerliyor. Alevler kuzeyden güneye ilerliyor. Duman ve küller Marmaris ilçe merkezine ulaştı. Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı.

Meteorolojik verilere göre öğleden sonra rüzgarın etkisi üç günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Rüzgarın hızının 09.00-16.00 arasında saatte 30-40 km’ye çıkacağı öngörülüyor.

Sabah 06.00’da havadan müdahale yeniden başladı. Rüzgarın hızının 09.00-16.00 arasında saatte 30-40 km’ye çıkacağı öngörülüyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) açıklamasına göre 48 helikopter, 13 uçak ile Emniyet ve Jandarma’ya ait 20 TOMA alevlere müdahale ediyor.

Dün gece ise OGM’nin Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Hangi bölgenin hava desteğine ihtiyaç duyduğu, hangi hava aracının nerede olduğu, hangi kara ekibinin nereden müdahale etmesi gerektiği karar destek sistemlerinin yardımı ve uzun yıllar eğitim almış tecrübeli yangın uzmanlarımızın kararlarına göre yapılmaktadır. Orman yangını iki kelimeden oluşan basit bir kavram gibi görünse de tüm personellerimizin hayatı ve mesleğinin bir parçası, ülkemizin düşmanıdır. Bu nedenle Yeşil Vatan için yangınla savaşımızı cansiperane bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz.”

İlginizi Çekebilir 'Marmaris yanıyor, Erdoğan Okluk Koyu'nda tatil yapıyor'

İlginizi Çekebilir Marmaris yangını çöplüğe ulaştı

İlginizi Çekebilir Marmaris üç gündür yanıyor, Bakan Kirişçi'nin ilk sınavında kafa karıştıran açıklamalar

İlginizi Çekebilir Meclis'te Marmaris isyanı: Kur korumaya 40 milyar, yangın söndürmeye 4 milyar