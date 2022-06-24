Marmaris yangınının külleri 80 kilometre uzaklıktaki Rodos’a ulaştı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4. güne girilen orman yangının külleri Akdeniz’in ortasındaki turistik Rodos Adası’nın üzerine kadar gitti. 80 kilometre uzaklıktaki adanın üzeri dumanla kaplandı, kül yağmaya başladı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4. güne girilen orman yangınının külleri Akdeniz'in ortasındaki turistik Rodos Adası'nın üzerine kadar gitti.
80 kilometre uzaklıktaki adanın üzeri dumanla kaplandı, kül yağmaya başladı. Rodos Adası'ndaki haber kanalları Marmaris üzerinden gelen yoğun duman bulutu ve küllerin adanın üzerine yağdığı fotoğrafları yayınladı.
GÜNDÜZ GECEYE DÖNÜŞTÜ
Rodos Adası'nda bugün öğle saatlerinde yoğun duman nedeniyle gündüz geceye dönüştü, bazı otellerdeki yaşlı turistlere de yoğun duman nedeniyle bir süreliğine dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldığı belirtildi.