Marmaris’te çevrecilere 2’nci gözaltı

Marmarisli çevrecilerin Milli Parklar sınırı içindeki demir kapının 450 metre daha aşağıya çekilmesini sağlamalarının ardından polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kızılbük Koyu'nda SİNPAŞ GYO'nun otel-devre mülk projesine karşı çıkarak hukuksal kazanımlar elde eden Marmarisli çevrecilere çeşitli yasal yaptırımlar uygulanıyor. Daha önce ulaşımı engelledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişi serbest bırakılmıştı. Bugün çevrecilerin bir yeni hukuk savaşını kazanarak Milli Parklar sınırı içindeki demir kapının 450 metre daha aşağıya çekilmesini sağlamalarının ardından polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

KENT KONSEYİ AVUKATI: EYLEM OLMADI Kİ TUTUKLAMA OLSUN

Kent konseyi Avukatı Arzu Alper herhangi bir eylemin olmadığını bu nedenle de gözaltıların yanlış olduğunu belirterek, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

* “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefetten 3 kişi gözaltında. Bir avukat olarak emniyete giderek kimlerin gözaltına alındığını öğrenmek istedim ama kapıları açmadılar. Kimse bir yere yürümedi, gösteri de yapmadılar.

* Sadece Milli Parklar kapıyı kaldırınca biz aşağıya doğru yürüdük. İkinci kapı yapıldı. Milli Parklar Müdürü gelerek bu kapının da kaldırılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine biz de oraya bir çadır kurarak nöbete devam etmek istedik.

* Buradan çıkmamız istendi. Biz de Milli Parklar sınırı içerisinde olan bu kapı da kaldırılmadan buradan çıkamayacağımızı, nöbete devam edeceğimizi söyledik.

* Biz Kent Konseyi Başkanı Ufuk Söylemez ile aşağıya indiğimiz sırada Halime Şaman arayarak gözaltına alındıklarını söyledi.”

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınanların cep telefonları alınarak ‘sanki teröristmiş gibi sağlık kontrolüne de götürüldüklerini’ belirten Alper, “Bizler emniyet müdürlüğü önünde bekliyoruz. Polisler arkadaşlarımıza orantısız güç kullandı. Halime Şaman araca bindirilirken başı kapıya sıkışmaktan güçlükle kurtuldu. Bana da polis ‘10 dakika ile yırttın burada olsan seni de gözaltına alacaktık' dedi. Bu neyin çabası. Arkadaşlarımızın bugün yaptıklarının hepsi görüntülerle sabit. Kim neyin peşinde? Yasalara saygı duyulmasını istiyoruz” diye konuştu.

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