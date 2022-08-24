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Marmaris’te safari aracı devrildi: 5 ölü, 6 yaralı

Marmaris’te cip ile safariye çıkan turistlerin bindiği cipin devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 17:28 - 24 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Marmaris’te safari aracı devrildi: 5 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'ten sabah saatlerinde ciple safari turuna çıkan Irak uyruklu oldukları ileri sürülen grubun içinde bulunduğu cip Marmaris'e dönüş yolunda kaza yaptı.

Datça-Marmaris karayolu Armutalan Tepesi Mezargediği mevkiinde devrilen cipte bulunanlardan ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı. İHA

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