Marmaris’te orman yangını çıktı
Muğla’nın Marmaris ilçesi otogarı arkasındaki ormanlık alanda saat 18.06 sıralarında yangın çıktı. Yangına karadan müdahalenin yanı sıra havadan da 10 helikopter ve 5 uçak ile müdahale ediliyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesi otogarı arkasındaki ormanlık alanda saat 18.06 itibariyle orman yangını çıktı.
Bölgeye öncelikli olarak Marmaris ve Muğla'daki hava ve kara söndürme araçları ile iş makineleri sevk edildi.
Bölgenin sarp olması nedeniyle karadan müdahalede büyük sıkıntı çekiliyor.
Rüzgarın etkili olmaması ise yangının kısa sürede söndürülmesi düşüncesini artırıyor.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye 10 helikopter ile 5 uçağının sevk edildiğini açıkladı.